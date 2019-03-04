На ПГУ в Николаеве мопед въехал в «Chevrolet» – водителя забрала «скорая»

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области» В Николаеве в понедельник, 4 марта, на проспекте Героев Украины мопед въехал в легковой автомобиль.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в патрульной полиции Николаева.

По предварительным данным, водитель «Chevrolet» двигался в правом ряду и в районе остановки Мельничная начал притормаживать. В этот момент сзади в автомобиль врезался мопед, за рулём которого был человек в военной форме.

Водителя мопеда до приезда полиции забрала карета скорой медицинской помощи, поэтому степень его повреждений неизвестна. На месте работает полиция.

Ранее сообщалось, что полиция ищет свидетелей ночного ДТП в центре Николаева, в котором погиб пассажир-матрос и водитель автомобиля.