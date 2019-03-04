«Он не покончил с собой», - дочь николаевца, тело которого обнаружили под окнами дома на Намыве

Дочь мужчины, тело которого нашли под окнами дома №38 на улице Лазурной, заявила, что её отец не собиралась сводить счёты с жизнью.

Об этом она рассказала в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, что ранее николаевцы сообщили, что мужчина выбросился с восьмого этажа и пожаловались, что тело пролежало возле дома несколько часов.

По словам Екатерины, её отцу скоро должно было исполниться 80 лет. Он страдал от гипертонии и постоянно слабости. Утром у него начала отниматься левая рука и его жена вызвала скорую. После он отказался от госпитализации и собирался идти к дочери внуку в гости. Она отмечает, что отец был в здравом уме и не находился в депрессивном состоянии: сдавал анализы, старался правильно питаться.

- Отпечатки с окна снимали, так там ни ног на подоконнике - ничего нет. Лежит пластинка «Корвалмента», одной таблеточки нет. Мама говорит, что когда ему плохо было он окошко открывал и дышал. Очень часто он в обморок падал. Ему вскрытие сделали - у него обширный инфаркт. Он потерял сознание и тело перевесило. Он лежал буквально в шаге от дома, у него все целое: руки, ноги, вот только гематома на глазу. Это неправда, что он выпрыгнул, - сказала Екатерина.

Также женщина не понимает почему местные жители пожаловались на то, что тело долго пролежало, так как её не подпускали к отцу, пока проводили все необходимые процедуры.

- Меня никто не подпускал туда - оцеплена была территория и я даже подойти не могла. Я кричала, просила укрыть его, но никто его не накрыл. Я все понимаю, может быть людям на первом этаже тяжело на произошедшее смотреть, но нас не подпускали к нему.Пока приехала судмедэкспертиза, фотографировали, описывали, переворачивали. Это ложь, что он пролежал полдня. Я как прочитала - я в ужасе, - отметила она.

Ранее сообщалось, что в Николаеве из окна девятого этажа выбросился пожилой мужчина и разбился насмерть.