В Днепре неадекватная мать закрылась в квартире с маленьким сыном и открыла газ

В Днепре 3 марта нетрезвая мать закрылась в квартире с двухлетним сыном и включила газ, ребенка спасали патрульные.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

В полицию позвонила мать женщины и заявила, что её дочь в состоянии алкогольного опьянения закрылась в квартире с малолетним ребенком и никого не пускает. Из квартиры был слышен резкий запах газа, попасть внутрь не было из-за закрытых дверей.

«Патрульные пытались поговорить с женщиной, но она в грубой форме реагировала на любые обращения. Полицейские решили, с разрешения владельца помещения, проникнуть в квартиру через окно и им это удалось. В квартире инспекторы почувствовали резкий запах газа, быстро нашли источник утечки и ликвидировали его. Из-за высокой концентрации газа патрульные вызвали на место карету скорой медицинской помощи, чтобы осмотреть ребенка», - пояснили в полиции.

Патрульные попытались поговорить с матерью, но она вела себя агрессивно и угрожала инспекторам. По словам медиков, ребенок не пострадал. Учитывая поведение его матери, медицинские работники изолировали ребенка от женщины и направили мальчика в больницу. Патрульные доставили ее в отделение полиции, позже её направили в психиатрическую больницу.

Напомним, что в Николаеве пьяная женщина позвонила в полицию и угрожала взорвать дом.