Ночью в Николаеве пьяный водитель «Daewoo» с ребенком в салоне попал в ДТП и скрылся с места происшествия

В Николаеве ночью во вторник, 5 марта, автомобиль «Daewoo» с ребёнком в салоне и пьяным водителем за рулём попал в ДТП и скрылся с места происшествия.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в патрульной полиции Николаева.

Так, за рулём «Daewoo» была нетрезвая девушка. Она врезалась в на Садовой, а найти её автомобиль полиции удалось на Южной.

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

Ранее сообщалось, что полиция ищет свидетелей ночного ДТП на Николаевщине, в котором погибли три человека.