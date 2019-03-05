На проспекте Богоявленском в двух авариях столкнулись восемь автомобилей – образовалась «пробка»

Во вторник утром, 5 марта, на проспекте Богоявленском в района завода «Зоря»-«Машпроект» произошло два ДТП с участием в восьми автомобилей, из-за чего проезд на данном участке значительно затруднен.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

ДТП произошли на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга. В одном в районе «Хладокомбината» столкнулись три автомобиля – «Fiat», «Chery» и «Москвич», которые двигались в сторону города.

Все фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева"

Еще пять автомобилей – «Volkswagen», «Chevrolet», «Chery», «Mitsubishi» и «Daewoo», которые двигались в направлении Корабельного района, столкнулись на пересечении проспекта Богоявленского и переулка Кобера.

В результате столкновения автомобили получили механические повреждения. Движение значительно затруднено, «пробки» растянулись в обеих направлениях.

Напомним, в ноябре 2017 года на этом же отрезке проспекта Богоявленского произошло ДТП с участием пяти автомобилей.