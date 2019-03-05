В Сирии террористы потеряли одного из командиров и частично сдались

В Сирии убит один из высокопоставленных руководителей террористической группировки «Исламское государство».

Об этом сообщает Al Masdar News, передает Lenta.ru.

По информации издания, 3 марта в Сирийском городе Багуз был ликвидирован Джамаль Халед Масул, известный как Абу Халед аль-Ансари. Считается, что он был заместителем командующего силами ИГ в Ракке, которая называлась «столицей». Затем он перебрался на восток Сирии в провинцию Дейр-эз-Зор и возглавил силы террористов на восточном берегу Евфрата.

В то же время, агенство Reuters отмечает, что 4 марта стало известно, что последний анклав боевиков ИГ в Багузе покинули 500 человек. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, среди них были и 150 террористов, которые сдались.

В Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство». Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы вооруженной коалиции демократической Сирии взяли под контроль последний форпост террористов группировки «Исламское государство» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.