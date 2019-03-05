В Николаеве грузовик на ходу рассыпал тонны зерна кукурузы на дорогу

Во вторник утром, 5 марта, в Николаеве на улице Пограничной из полуприцепа седельного тягача «DAF» на ходу высыпалось более 10 тонн зерна кукурузы.

Об этом сообщает интернет-издание «Новости-N».

Автомобиль ехал по улице Пограничной со стороны улицы Московской в направлении улицы Садовой. В районе перекрестка с улицей Малой Морской в полуприцепе автомобиля неожиданно открылся задний борт. Груз — зерно кукурузы — начал рассыпаться прямо по дороге. Водитель заметил произошедшее не сразу, поэтому рассыпал зерно по дороге на протяжении около 200 метров.

Проезжающие автомобили очень быстро раскатали рассыпавшееся зерно в кукурузную крупу. Тем временем водитель вместе с помощниками постарались сохранить хотя бы часть рассыпавшегося груза, собирая его лопатами в кучу.

Напомним, в декабре прошлого года на трассе «Николаев – Киев» в районе села Себино произошло ДТП с участием грузового автомобиля с прицепом, перевозившего зерно.