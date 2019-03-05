В Днепре полиция задержала группировку, которая под землей обустроила нарколабораторию

В Днепре разоблачили группировку, которая под землей организовала нарколабораторию по изготовлению прекурсоров, необходимых для синтеза психотропов. Также организатор и его сообщники занимались незаконным изготовлением боеприпасов.

Об это сообщают в Департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

Так, работники Департамента противодействия наркопреступности совместно с представителями Департамента патрульной полиции, следователями полиции Киева под процессуальным руководством прокуратуры города Киева провели спецоперацию, в ходе которой разоблачили преступную деятельность членов организованной группы.

Полицейские провели 15 обысков по месту жительства подозреваемых и в их гаражах. В результате оперативники разоблачили специально обустроенную под землей мощную нарколабораторию по изготовлению опасных прекурсоров, необходимых для синтеза амфетамина и метамфетамина. За сбыт изготовленного члены группы получали до трех миллионов гривен прибыли ежемесячно.

Также полицейские изъяли 11 килограмм фенилнитропропена, необходимого для синтеза амфетамина, 2,5 килограмма псевдоэфедрина - основы для изготовления метамфетамина. Также оперативники обнаружили высокотехнологичное оборудование по изготовлению прекурсоров и психотропных.

В то же время правоохранители установили, что организатор наркобизнеса и его сообщники занимались незаконным изготовлением боеприпасов. У них изъяли станок для изготовления вооружения, а также четыре единицы оружия, гранату, более сотни патронов, полтысячи шаров и несколько тысяч гильз и капсюлей для изготовления боевых патронов.

Выяснилось, что схему изготовления и сбыта наркотиков и боеприпасов организовал 39-летний житель Днепропетровщины вместе со своим соратником. Наркотики и патроны они реализовывали по всей территории страны.

«К «работе» злоумышленники привлекли еще нескольких человек. В целях конспирации противоправной деятельности контакты между членами группы осуществлялись только через доверенных лиц. Каждый член выполнял четко распределенные функции. В группе действовал администратор, осуществлял связь с клиентами. Также отдельные лица отвечали за «черную» бухгалтерию ОПГ, еще один фигурант осуществлял IT-поддержку противоправного бизнеса группы», - говорится в сообщении.

В общем у членов группы изъяли отечественной и иностранной валюты на сумму более 2,5 миллионов гривен. Также у фигурантов во владении есть элитное жилье и автомобили представительского класса.

Полицейские задержали 9 членов ОПГ, в том числе - и лидеров группы. Согласно законодательству злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в РФ бывший учитель химии организовал производство синтетических наркотиков.