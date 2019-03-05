В Николаеве упавший тополь «раздавил» «Газель»

Во вторник, 5 марта, в Николаеве на пересечении улиц Большая Морская и Фалеевская на автомобиль «Газель» упал тополь.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места события.

Дерево буквально раздавило автомобиль.

Вероятная причина падения тополя – сильный ветер.

На данный момент на месте происшествия находятся сотрудники патрульной полиции.

Упавшее дерево, которое раскололось у основания, полностью перекрыло проезд по улице Большой Морской, а также оборвало контактную сеть троллейбуса.

Водитель автомобиля не пострадал.

– Ехал по улице Фалеевской, поворачивал на Большую Морскую, упало дерево. В принципе, тут особо рассказывать нечего. Испугаться не успел, – отметил водитель в комментарии «Преступности.НЕТ».

Также водитель намерен требовать компенсацию за поврежденную машину, так как упавшее дерево находится на балансе города.

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Обновлено 13:32 На месте работают спасатели, которые распиливают дерево на части, чтобы освободить проезжую часть. А аварийщики КП «Николаевэлектротранса» чинят контактную сеть троллейбуса.

Напомним, в декабре прошлого года в центре Николаева на автомобиль, в котором находился водитель, упало дерево.