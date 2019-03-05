В Киеве мужчина в форме полицейского застрелил водителя иномарки

Во вторник, 5 марта, в Днепровском районе Киева мужчина в полицейской форме застрелил водителя «Mercedes».

Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел по адресу улица Флоренции, 9 около 11:00. От полученных ран мужчина скончался на месте.

По данным полиции, стрелявший был одет в полицейскую форму с погоном с тремя звездами на груди. Предположительно, водитель иномарки получил огнестрельное ранение в голову. Правоохранители разыскивают стрелявшего.

По данным свидетелей, он был невысокого роста, с темными коротко стриженными волосами. Одет был в бушлат, похожий на полицейский. На месте происшествия работали 7 нарядов полиции, следственно-оперативная группа и карета скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Киевской области пьяный полицейский насмерть сбил пешехода.