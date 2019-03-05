В центре Николаева «Peugeot» подрезал «Chery» – из-за ДТП осложнено движение

Во вторник, 5 марта, в Николаеве на пересечении улиц Никольской и Лягина водитель «Peugeot» подрезала «Chery», что привело к ДТП.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам водителя «Chery», он ехал в крайнем левом ряду в сторону Декабристов, а водитель «Peugeot» поворачивала со второй полосы влево и автомобили столкнулись.

У автомобилей незначительные механические повреждения, у «Chery» помято правое крыло, а у «Peugeot» сломано левое зеркало заднего вида. Движение на перекрестке частично затруднено. Полиции на месте происшествия пока нет.

Напомним, что утром, 5 марта, на проспекте Богоявленском в района завода «Зоря»-«Машпроект» произошло два ДТП с участием в восьми автомобилей, из-за чего проезд на данном участке был значительно затруднен.