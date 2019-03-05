Трамп в среднем лжет 22 раза в день, - «The Washington Post»

Газета «The Washington Post» подсчитала, что с начала 2019 года президент США Дональд Трамп лжет в среднем 22 раза в день.

Об этом сообщает «Новое время».

Издание, которое ссылается на собственную базу данных Fact Checker, отмечает, что год назад среднее количество ложных высказываний Трампа в день достигало 16,5 заявлений в день, а в первый год президентства – 5,9. Газета пишет, что всего на посту президента США Трамп сделал более 9 тысяч сомнительных утверждений.

В частности, выступление Трампа 3 марта на ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC) содержало в себе преувеличение цифр, откровенную ложь и необоснованное хвастовство. В этот день Трамп сделал 104 ложных утверждения, пишет издание.

Среди недостоверных заявлений в этот день газета приводит в пример слова Трампа о самом большом снижении налогов его администрации в истории США, о начале строительства пограничной стены на границе с Мексикой, а также утверждение о том, что экономика США на данный момент лучшая в истории.

Напомним, что Трампу присудили две антипремии «Золотая малина» за худшую мужскую роль.