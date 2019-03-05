«Дает возможность получить новую профессию»: 13 жителям Николаевщины старше 45 лет вручили ваучеры на обучение

Во вторник, 5 марта, 13 жителей Николаевской области получили от службы занятости ваучеры на повышение квалификации по специальности «Инженерия программного обеспечения». Общая сумма ваучеров составила почти 140 тысяч гривен.

Об этом стало известно во время мероприятия «Ваучер - динамика профессионального настоящего».

По словам директора областного центра занятости Дмитрия Оборонька, людям старше 45 лет не так легко конкурировать с молодежью, которая более мобильная, коммуникативно «подкованная», обладает знаниями современных технологий.

«Ваучер на обучение дает возможность восстановить свои знания, приобрести новые навыки, получить новую профессию, которая больше всего пользуется спросом, без отрыва от рабочего места, с гибким графиком. Кроме того, каждый человек имеет возможность самостоятельно выбрать профессию и учебное заведение, в котором желает учиться», - отметил руководитель ОЦЗ.

На сегодняшний день, перечень профессий для обучения, по которым можно получить ваучер, и который пользуется спросом на рынке труда, состоит из 53 профессий и специальностей. В программе выдачи ваучеров участвуют 75 учебных заведений Николаевской области.

Отмечено, что в регионе спросом пользуются такие профессии, как водитель погрузчика, тракторист, электрогазосварщик. Также часто специалисты старше 45 лет за счет ваучера повышают квалификацию по направлениям инженерия программного обеспечения, компьютерная инженерия, менеджмент, психология и физическая терапия, эрготерапия и др.

Во время встречи, народный депутат Украины Александр Жолобецький и директор ОЦЗ Дмитрий Оборонько вручили ваучеры претендентам на обучение. Обращаясь к участникам мероприятия, народный депутат отметил, что программа ваучеров важна для дальнейшего стимулирования трудовых ресурсов региона.

«В перспективе развития региона есть восстановление судостроительной отрасли, которое будет способствовать созданию рабочих мест и возникновению потребности в обучении тех профессионалов, кто потерял квалификацию», - отмел Жолобецкий.

Со словами благодарности выступили перед участниками встречи жители Николаевщины, которые ранее получили ваучер для прохождения профессионального обучения, и поделились своим опытом о том, как полученная с помощью ваучера специальность отразилась на их профессиональной карьере.

Продолжая мероприятие, перед участниками выступили работодатели, которые воспользовались возможностью повысить квалификацию своих сотрудников с помощью ваучера.

«Мы прислушиваемся к запросам рынка труда, учитывая актуальность и необходимость, организовываем повышение квалификации по управлению ОСМД, основ кибербезопасности, обучение водителей трамваев, троллейбусов, швей, столяров и других - это те профессии, по которым ощущается значительная нехватка квалифицированных кадров и можно получить ваучер на их освоения», - подчеркнул Оборонько.

В частности отмечается, что начиная с 2013 года, Николаевской областной службой занятости выдано 895 ваучеров на сумму 2 миллиона 104 тысячи гривен.

Напомним, что ранее в областном центре занятости безработным жителям Николаевщины вручили сертификаты на сумму почти ₴270 тысяч на открытие бизнеса.