В Николаеве упало еще два дерева – на этот раз на проспекте Мира и возле старого ж/д вокзала

В Николаеве из-за ветреной погоды 5 марта упало еще два дерева.

Об этом сообщается в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

В этот раз дерево упало на тротуар на проспекте Мира – в районе «мавзолея», между улицами Театральная и Космонавтов.

«Там только осенью повырезали половину хороших деревьев, а этот мусор оставили, видно не очень подходил под заготовки. И большим деревьям не произвели обрезку, чтобы уменьшить крону, поэтому при сильном ветре и упало», - отмечает местная жительница.

В администрации Ингульского района сообщили, что упавшее дерево уберут только завтра.

Пользователи Viber-канала «ДТП и дороги Николаева и области» сообщают о том, что еще одно дерево упало на проезжую часть в районе старого железнодорожного вокзала.

Напомним, что ранее в Николаеве упавший тополь «раздавил» «Газель».