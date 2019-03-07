В Николаеве спасатели срезали ворота в заброшенном гараже, чтобы погасить пожар

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В Николаеве 5 февраля спасатели погасили пожар в гараже в Корабельном районе.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

По словам соседей, владелец уже давно покинул гараж и в нем устраивают ночлег люди без определенного места жительства.

С помощью бензорезака спасатели срезали ворота и потушили возгорание. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, ранее сообщалось, что в Корабельном районе Николаева из-за неосторожного обращения с огнём горел частный дом.

Вадим Богданов

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