В николаевской школе №12 из-за ротавирусной инфекции закрыли на карантин второй класс

Жительница Николаева заявила, что в школе №21 все ученики второго класса отравились после посещения столовой.

Об этом она рассказала в комментарии «Преступности.НЕТ».

По её словам, 30 учеников 2-А класса не пришли в школу в среду, 6 марта после того, как накануне ели в столовой.

- Вчера пошли в столовую, а сегодня началась рвота и температура, 30 человек не пришло в школу. Руководство отказывается вызывать санстанцию, говорят, что сидите дома, классы все обработали, а это - ротавирусная инфекция, - рассказала женщина.

В то же время в управлении здравоохранения Николаевской областной государственной администрации редакции сообщили, что им в образовательных учреждениях не сообщали о случаях отравления, в которых заболевали бы более двух детей.

В свою очередь директор школы Ирина Посашкова рассказала, что 16 учеников одного класса заразились ротавирусной инфекцией.

- Мы сначала подумали, что это отравление, но когда вызвали врачей, те поставили диагноз ротавирусная инфекция. Мы этот класс с сегодняшнего дня закрыли на карантин. Если бы это было пищевое отравление, то наверное бы отравились больше людей из других классов. У нас на практике сейчас студенты. Одна из них лежит с ротавирусной инфекцией в больнице. Даже дети, которые не были в школе в этот день, слегли с такими симптомами, - сказала директор.

Также она отметила, что дети жаловались на недомогание и до этого, но не вышли в школу только вчера.

- Мы Дезактином обработали весь класс, прокварцевали на всякий случай, хотя нам сказали, что в этом случае это не поможет. Вчера был обработан весь класс, сегодня технички во всех классах проводят влажную уборку, проветривание, - отметила Посашкова.

Как известно, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После этого, директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстраняют от должности на время проведения служебного расследования.

Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковник Александр Анохин заявил, что следственные действия в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств николаевскими чиновниками на поставке продуктов детям проводились еще с 2018 года, и подчеркнул, что действия полиции «были только началом».

После в полиции заявили, что в масле, которое изъяли со складов в Николаеве, доля молочных жиров составляет менее одного процента. Также ранее в Николаеве проверили качество питания в двух садах и школе – работники пищеблоков говорят, что не догадывались о качестве масла.

Также напомним, что ранее николаевская полиция заочно объявила о подозрении причастным к махинациям с детским питанием, среди которых и директор КОПа. В полиции отметили, что местонахождение подозреваемых не установлено, они не выходят на связь и не идут навстречу следствию. Позднее директор КОП Николаева заявил, что не скрывается от полиции: «Я в Украине и в понедельник встречусь со следователем».