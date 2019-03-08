Большая часть Венесуэлы из-за аварии осталась без электричества

Из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны в Венесуэле произошло отключение электричества в 23 из 25 штатов. Власти обвиняют США в «электрической войне».

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Широкомасштабное отключение электричества произошло вечером в четверг, 7 марта. Без света осталась и столица Венесуэлы Каракас. Прекратил работу венесуэльский международный аэропорт Майкетии, обесточены несколько линий метро. В столице Венесуэлы также наблюдаются перебои с мобильной связью.

Национальная электрическая компания Венесуэлы (Corpoelec) сообщила, что причиной перебоев с подачей электричества стала диверсия на крупнейшей гидроэлектростанции страны «Эль-Гури».

«Это часть электрической войны против государства»,- заявили в компании.

Один из двух президентов Венесуэлы Николас Мадуро в четверг обвинил «американский империализм» в причастности к перебоям с электроснабжением в стране. Министр энергетики Луис Мот Домингес пообещал, что проблемы с электричеством устранят в течение трех часов, однако его оптимизм оказался неоправданным. Тем временем жители нескольких районов Каракаса в четверг вечером вышли на улицы, требуя от властей восстановить электроснабжение.

Аварии в сфере электроэнергетики случаются в Венесуэле все чаще. Власти традиционно видят в них происки империализма. Однако представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере связаны с износом оборудования и нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций.

В последние месяцы в Венесуэле обострился политический кризис. В стране проходят массовые протесты оппозиции и столкновения с полицией. 23 января спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его поддержали США, несколько государств Латинской Америки и большинство европейских стран.

Напомним, что ранее фотограф наглядно показал, к чему привела инфляция в Венесуэле.