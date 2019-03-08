В Николаеве на проспекте Богоявленском столкнулись две иномарки – «Toyota Camry» вылетел с дороги и снес светофор

В Николаеве в пятницу, 8 марта, в районе пересечения проспекта Богоявленского и улицы Молодогвардейской произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием «Toyota Camry» и «Renault Duster».

Об этом в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области» сообщают очевидцы происшествия.

От удара «Toyota Camry» вылетел за проезжую часть и снес столб со светофором.

В управлении патрульной полиции сообщили «Преступности.НЕТ», что в результате ДТП пострадали оба водителя - их госпитализировали в больницу с травмами неизвестной степени. Подробности происшествия еще устанавливаются.

По предварительной информации, водитель «Renault Duster» двигался по проспекту со стороны улицы Театральной. На перекрестке он начал поворачивать влево на улицу Молодогвардейскую и не пропустил водителя «Toyota Camry», который двигался в попутном направлении со стороны улицы Космонавтов, в результате чего и произошло столкновение.

На месте работают патрульные и следователь полиции. На участке усложнено движение.

Напомним, как на проспекте Богоявленском в двух авариях столкнулись восемь автомобилей.