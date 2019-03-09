На Николаевщине за сутки произошло 12 пожаров – в одном погиб человек, а другого погорельца спасли

В течение суток на территории Николаевской области зарегистрировано 12 пожаров, и в одном и них погиб пенсионер, а во время возгорания в Николаеве мужчину удалось спасти.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Возгорание произошли в Березанском, Витовском, Баштанском, Березнеговатском, Еланецком, Николаевском и Первомайском районах, а также в Николаеве, Новой Одессе и пгт Врадиевка.

Так, 9 марта в 02:14 по экстренному номеру 101 поступил телефонный звонок о том, что на улице Радостная села Новоселовка Витовского района горит частный жилой дом.

На место прибыл дежурный караул 16-й Государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная охрана «Первомайское». В 02:50 пожар был локализован, в 03:20 его ликвидировали на площади 50 квадратных метров, обнаружив в помещении тело погибшего мужчины 1955 года рождения. Причина устанавливается, обстоятельства выясняли сотрудники полиции.

8 марта в 16:36 очевидцы сообщили, что из окон квартиры на улице Шоссейная в Николаеве идет дым. По прибытию отделения 2-й ГПСЧ спасатели установили, что задымление в помещении вызвала оставленная на включенной плите пища. Пожарные спасли хозяина 1977 года рождения, а возгорание на незначительной площади потушили подручными средствами.

Также за эти сутки горели две летние кухни, хозяйственная и неэксплуатируемые здания, камыш, сухая трава и мусор на открытых территориях.

На все сообщения подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевские и области обеспечили своевременное реагирование и тушения. Всего в ликвидации пожаров в течение суток привлекались 13 единиц техники и 42 человека.

Напомним, как в Николаевской области из-за поджогов сгорело три гектара камыша и сухой травы.