В Эфиопии потерпел крушение пассажирский самолет – на борту находилось более 150 человек

В Эфиопии всего через шесть минут после взлета разбился пассажирский Boeing компании Ethiopian Airlines, на борту которого находилось более 150 человек.

Соответствующие данные полета самолета демонстрирует сервис Flightradar, пишет ТСН.

На нем видно, что самолет выполнял рейс из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби. Он вылетел в 8:15 по местному времени, однако пропал с радаров всего через несколько минут.

Впоследствии эту информацию подтвердили и в офисе премьер-министра Эфиопии.

«Офис премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии хотел бы выразить глубочайшие соболезнования семьям тех, кто потерял своих близких на Boeing 737 от Ethiopian Airlines во время регулярного рейса в Найроби, Кения», - говорится в сообщении.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) 10 марта 2019 г.

По данным местных СМИ, на борту находилось 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Самолет был одним из последних разработок Boeing - Boeing 737 Max.

«Продолжается поисково-спасательная операция, и мы не имеем подтвержденной информации о выживших или о возможных жертвах», - говорится в заявлении авиакомпании.

Напомним, что 29 октября 2018 года пассажирский самолет Boeing 737 упал в воду спустя несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. Авиакатастрофа произошла рядом с островом Ява. Перед аварией экипаж Boeing 737 запрашивал у авиадиспетчерской службы разрешение на возвращение в аэропорт. На борту самолета находились 189 человек. Все они погибли.