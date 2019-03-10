В Эфиопии потерпел крушение пассажирский самолет – на борту находилось более 150 человек

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 9 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(5)   

В Эфиопии всего через шесть минут после взлета разбился пассажирский Boeing компании Ethiopian Airlines, на борту которого находилось более 150 человек.

Соответствующие данные полета самолета демонстрирует сервис Flightradar, пишет ТСН.

На нем видно, что самолет выполнял рейс из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби. Он вылетел в 8:15 по местному времени, однако пропал с радаров всего через несколько минут.

Впоследствии эту информацию подтвердили и в офисе премьер-министра Эфиопии.

«Офис премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии хотел бы выразить глубочайшие соболезнования семьям тех, кто потерял своих близких на Boeing 737 от Ethiopian Airlines во время регулярного рейса в Найроби, Кения», - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, на борту находилось 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Самолет был одним из последних разработок Boeing - Boeing 737 Max.

«Продолжается поисково-спасательная операция, и мы не имеем подтвержденной информации о выживших или о возможных жертвах», - говорится в заявлении авиакомпании.

Напомним, что 29 октября 2018 года пассажирский самолет Boeing 737 упал в воду спустя несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. Авиакатастрофа произошла рядом с островом Ява. Перед аварией экипаж Boeing 737 запрашивал у авиадиспетчерской службы разрешение на возвращение в аэропорт. На борту самолета находились 189 человек. Все они погибли.

Виолетта Чех

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия