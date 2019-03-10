Во Львове сильный ветер сорвал крышу жилого дома, повредив другие здания и автомобиль

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 5 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(3)   

Ночью в воскресенье, 10 марта, из-за порывов шквального ветра в двухэтажном доме на улице Рыбной, 5 сорвало крышу. Никто из людей не пострадал.

Об этом говорится в сообщении пресс-служба Львовской ОГА.

Сообщают, что при этом была повреждена крыша на двух соседних домах, а также припаркованный рядом автомобиль. 

По словам главы Галицкой районной администрации Андрея Зозули, который находится на месте происшествия, что коммунальные службы уберут упавшие элементы крыши, а дом накроют временным покрытием.

«Ситуация находится под контролем Галицкой районной администрации», - добавили в ведомстве.

Напомним, в Николаеве из-за ветреной погоды 5 марта упало два дерева.

Юлия Акимова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия