Во Львове сильный ветер сорвал крышу жилого дома, повредив другие здания и автомобиль

Ночью в воскресенье, 10 марта, из-за порывов шквального ветра в двухэтажном доме на улице Рыбной, 5 сорвало крышу. Никто из людей не пострадал.

Об этом говорится в сообщении пресс-служба Львовской ОГА.

Сообщают, что при этом была повреждена крыша на двух соседних домах, а также припаркованный рядом автомобиль.

По словам главы Галицкой районной администрации Андрея Зозули, который находится на месте происшествия, что коммунальные службы уберут упавшие элементы крыши, а дом накроют временным покрытием.

«Ситуация находится под контролем Галицкой районной администрации», - добавили в ведомстве.

Напомним, в Николаеве из-за ветреной погоды 5 марта упало два дерева.