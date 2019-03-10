В результате столкновений в Черкассах на встрече с Порошенко пострадали 22 сотрудника полиции – 19 из них госпитализировали

Пострадавших полицейских в результате столкновений в Черкассах на встрече с Президентом Украины Петром Порошенко, уже 22.

Об этом сообщают в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Как известно, в субботу, 9 марта, в Черкассах члены праворадикальной партии «Нацкорпус» сорвали встречу Президента Украины Петра Порошенко с местными жителями. Сообщается, что после выступления Порошенко у сцены звучали крики в адрес Гладковского и Президента, а противники Порошенко зажгли файеры. К сцене несколько человек попытались прорваться. Их останавливали сотрудники полиции, было распылено большое количество слезоточивого газа, из-за чего досталось не только митингующим, но и сотрудникам полиции.

В полиции сообщают, что по состоянию на утро 10-го марта в полицию обратились уже 22 сотрудника полиции.

«По состоянию на 9:00 утра в больницу обратилось 22 работника полиции, получили травмы в результате столкновения. Девятнадцать из них госпитализированы», - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по части 2 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в «БПП «Солидарность» заявили, что за акциями праворадикальной партии «Нацкорпус» в Киеве и Черкассах стоят пророссийские реваншисты и беглые олигархи.