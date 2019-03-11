«Неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание электропроводки»: За сутки на Николаевщине зафиксировали восемь пожаров

За прошедшие сутки, 9 марта, в Николаевской области зарегистрировано восемь пожаров.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Пожары возникали в Николаеве, Врадиевском, Березнеговатском, Вознесенском, Витовском районах области.

В большей части причинами пожаров становились неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание электропроводки.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей спасено три жилых дома, две хозяйственные постройки и квартира. Подразделениями Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области обеспечено оперативное реагирование на все сообщения», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее на Николаевщине за сутки произошло 12 пожаров, в одном погиб человек, а другого погорельца спасли.