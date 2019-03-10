В селе на Николаевщине образовалась мусорная свалка возле леса – местные жители хотят обратиться в ОГА

В селе Воскресенском в Николаевской области образовалась свалка из мусора прямо возле соснового леса.

Об этом сообщил Виталий Матвеев на странице Contact Center при Николаевском городском совете на Facebook.

По его словам, возле леса образовалась свалка ТБО.

«Жители Воскресенского — посёлка городского типа в Витовском районе Николаевской области Украины, расположенного на левом берегу реки Ингул, в 6 километрах от Николаева, просят спасти их сосновый лес от экологической катастрофы - созданного искусственного полигона ТБО! Жители пгт Воскресенское просят руководство области обратить внимание и решить данную экологическую проблему!» – написал Матвеев.

Напомним, в Николаеве пустырь в Корабельном районе превратили в несанкционированный мусорный полигон, на который сваливают как бытовые отходы, так и отходы от производства.