В Виннице на девочку упало дерево – ребенок скончался в «скорой»

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 13 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(7)   

фото: dsns.gov.ua
В Виннице 12-летняя девочка погибла в результате падения дерева.

Как сообщает полиция Винницкой области, трагедия произошла 10 марта по улица Ватутина, недалеко от Восточного автовокзала.

«В результате падения дерева ребенок получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи», - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, с пометкой «несчастный случай»).

Напомним, 5 марта, в Николаеве на пересечении улиц Большая Морская и Фалеевская на автомобиль «Газель» упал тополь.

Юлия Акимова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия