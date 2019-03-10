В Виннице на девочку упало дерево – ребенок скончался в «скорой»

фото: dsns.gov.ua В Виннице 12-летняя девочка погибла в результате падения дерева.

Как сообщает полиция Винницкой области, трагедия произошла 10 марта по улица Ватутина, недалеко от Восточного автовокзала.

«В результате падения дерева ребенок получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи», - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, с пометкой «несчастный случай»).

Напомним, 5 марта, в Николаеве на пересечении улиц Большая Морская и Фалеевская на автомобиль «Газель» упал тополь.