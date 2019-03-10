В Николаеве на улице Космонавтов столкнулись «ВАЗ» и «Ford»

Днем в воскресенье, 10 марта, в Николаеве на улице Космонавтов произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух легковых автомобилей.

Об этом сообщают в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Как сообщили «Преступности.НЕТ» в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области, по предварительной информации, «ВАЗ» ехал по Космонавтов со стороны пощади Победы в сторону улицы 12-я Продольная. В это же время «Ford» двигался со стороны Херсонского шоссе в сторону площади Победы, и при повороте на Китобоев не предоставил преимущество в движении «ВАЗ», в результате чего произошло столкновение.

Вследствие аварии никто не пострадал, оба транспортных средства получили механические повреждения. На месте работают сотрудники патрульной полиции.

Напомним, что в Николаеве на проспекте Богоявленском столкнулись две иномарки – «Toyota Camry» вылетел с дороги и снес светофор.