В Москве в захламленной квартире нашли «девочку-маугли» - у нее проблемы со здоровьем

В Москве, в квартире жилого дома нашли пятилетнюю девочку, которая жила там в мусорных завалах.

Об этом сообщает телеграмм-канал «Mash».

По информации канала, ребенок жил в квартире на Ленинградском шоссе. Соседи сообщили, что часто слышали детский плач из квартиры. Накануне плач усилился, и соседи вызвали МЧС. В квартире спасатели обнаружили мусорные завалы, а среди них маленького ребенка. У девочки гнойный отит, а в шею врос провод.

«Дверь открыли, внутри ад и ужас. Все завалено мусором, дышать невозможно, еды и воды нет, взрослых тоже. Нашли только пятилетнюю девочку — она устроила себе берлогу в мусоре. Не разговаривает, гнойный отит, в шею врос какой-то провод», - сообщает Mash.

Позже на канале сообщили, что соседи задержали мать ребенка, которая пришла домой, и удерживали до приезда полиции. Ею оказалась 47-летняя Ирина Гарошенко. Женщину проверят на предмет психического здоровья.

«Выглядит дама совсем не так, как ее квартира и дочь — опрятной, здоровой. Мать пятилетней Маугли с Ленинградки зовут Ирина Гарошенко, ей 47 лет. Работает уборщицей, раньше была финансовым консультантом (ну это она так говорит). Сейчас будет проходить миллион экспертиз — в том числе на психическое здоровье», - говорится в сообщении.

Напомним, в городе Покровск Донецкой области суд избрал меру пресечения для владельца «зоопарка смерти», где животные содержались в ужасных условиях. Мужчину подозревают в сексуальном насилии над детьми.