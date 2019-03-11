В Харьковской области поезд насмерть сбил женщину, которая сидела на шпалах

Ночью в воскресенье, 10 марта, в Харьковской области недалеко от железнодорожной станции «Петровка» поезд насмерть сбил женщину.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции области.

Инцидент произошел на перегоне станции Прокофьевка грузовой поезд во время движения сбил 45-летнюю женщину, которая сидела на шпалах. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

По данным полиции, машинист локомотива применял звуковой сигнал и экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по части 3 статьи 276 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта») Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Напомним, что в Березнеговатом 13 июля примерно в 21:30 поезд сбил женщину. Обвиняемые, управляя тепловозом с 16 вагонами, двигались из локомотивного депо в Николаеве в направлении депо в Апостолово Днепропетровской области. Проезжая через железнодорожный переезд в поселке тепловоз переехал 44-летнюю женщину.

Подозреваемые остановились и погрузили тело погибшей в два полимерных мешка. Он положили ее части тела в шахту холодильника дизельного помещения тепловоза и продолжили движение.

В дальнейшем, 14 июля, во время перегона тепловоза обратно, неподалеку села Заселье Витовского района, выбросили на обочину железнодорожных путей один полимерный мешок с верхней частью тела погибшей, через несколько километров выбросили мешок с нижней частью тела.

Только в конце сентября суд избрал подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного по частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины («Надругательство над телом умершего»), меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток.