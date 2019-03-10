У машины замминистра Омеляна на трассе Н-09 отлетело колесо – он заявил, что в этом году средства пойдут в том числе и на ремонт Н-09

Заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань путешествовал по Закарпатской области и лично убедился в качестве автомобильных дорог. У его машины отлетело колесо, в результате чего авто вылетело в кювет.

Об этом чиновник рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, ДТП случилось на дороге национального значения около украино-румынской границы. Он утверждает, что на автодороге Н09 «Мукачево-Ивано-Франковск-Львов» покрытие просто полностью отсутствует. При этом чиновник заявил, что в этом году министерство выделяет 600 миллионов гривен, в том числе и на эту трассу.

«Наша машина даже через яму вылетела в кювет, хорошо, что скорость была 20 километров в час и только вырвало колесо. В этом году с 600 миллионов гривен на дороги - акцент надо делать на Киев - Чоп и Мукачево – Рахов», - написал замминистра.

Несмотря на аварию Довгань все же поблагодарил своего начальника Владимира Омеляна, отметив, что благодаря ему инфраструктура на Львовщине развивается.

«Львовяне очень разные - только сравнить Омеляна, Дубневича и Садового, но благодаря им инфраструктура развивается. Например, аэропорт Ужгорода думает, где взять пожарную машину, аэропорт Львов планирует рейсы на Одессу, Доху и Торонто», - написал Довгань.

Напомним, летом николаевец в социальной сети показал, как выглядит участок трассы Н-14 «Николаев-Кропивницкий», которую Владимир Омелян назвал приоритетной.

Кроме того, будучи в Николаеве Владимир Омелян заявил, что, в случае, если железнодорожный вокзал в Николаеве пройдет процедуру концессии, тратить средства «Укрзалізниці» на его реконструкцию сейчас не имеет смысла. Стоит отметить, что на проект реконструкции уже потратили около 3 миллионов.