«Приняли жестко»: Полиция в Черкассах задержала подозреваемых в организации столкновений во время визита Порошенко

В воскресенье задержали двух подозреваемых в организации столкновений с полицией в центре Черкасс в субботу, когда представители Нацкорпуса пытались прорваться к президенту Петру Порошенко.

Об этом сообщает полиция Черкасской области.

«Сегодня, 10 марта, в рамках расследования уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 345 и ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, по факту событий на площади Дружбы народов в Черкассах, - задержали двух наиболее активных лиц, подозреваемых в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные лица задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

«В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об объявлении данным гражданам подозрения в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины», - добавили в полиции.

В свою очередь представитель Черкасского Нацкорпуса Константин Мирошниченко сообщил в Facebook, что полиция задержала главу черкасской областной организации партии Дмитрия Кухарчука, а также Евгения Свиридова «и других активистов Нацкорпуса».

«Приняли жестко, разбили автомобили, сейчас проводят обыски без свидетелей», - заявил он.

Как известно, в субботу, 9 марта, в Черкассах члены праворадикальной партии «Нацкорпус» сорвали встречу Президента Украины Петра Порошенко с местными жителями. Сообщается, что после выступления Порошенко у сцены звучали крики в адрес Гладковского и Президента, а противники Порошенко зажгли файеры. К сцене несколько человек попытались прорваться. Их останавливали сотрудники полиции, было распылено большое количество слезоточивого газа, из-за чего досталось не только митингующим, но и сотрудникам полиции.