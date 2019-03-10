На Ровенщине пьяный полицейский сбил двух подростков

В Ровенской области пьяный полицейский не справился с управлением и сбил на тротуаре двух 13-летних мальчиков.

Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

Сообщается, что полицейский не справился с управлением и выехал на тротуар.

«Предварительно установлено, что 24-летний участковый офицер полиции Рокитнивского отдела, находясь вне службы на собственном автомобиле Daewoo Lanos, на перекрестке дорог не справился с управлением и выехал на тротуар. На тротуаре в это время находилось двое 13-летних мальчиков», - рассказали в полиции.

Сообщается, что мальчики не получили серьезных травм. У одного из них диагностировали ушиб ноги.

По данным правоохранителей, водителя проверили на состояние алкогольного опьянения - прибор Dragger показал 2,64 промилле.

«Такое поведение нас возмущает, и в ближайшее время он будет уволен из Национальной полиции и будет нести ответственность по всей строгости закона», - отмечается в сообщении.

Кроме того, по указанному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 276 (нарушение правил безопасности движения) Уголовного кодекса Украины. Материалы дела полиция передаст в Государственное бюро расследований.

Напомним, 2 марта, в Броварах полицейский на пешеходном переходе сбил насмерть мужчину. От полученных травм пострадавший скончался. Водитель пришел в полицию и сообщил о дорожно-транспортном происшествии.