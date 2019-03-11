В авиакатастрофе в Эфиопии погибла семья депутата из Словакии и сицилийский археолог

В результате авиакатстрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Найроби, погибла семья словацкого депутата Антона Грнка.

Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook, сообщает Европейская правда.

«С глубоким сожалением сообщаю, что сегодня утром в авиакатастрофе в Аддис-Абебе погибла моя любимая жена Бланка, сын Мартин и дочь Михала», - написал депутат.

Всего на борту самолета, разбившегося было четверо граждан Словакии.

Также, как сообщает агентство Ansa, среди погибших - член регионального совета Сицилии, ответственный за культурное наследие, Себастиано Туса, который также был всемирно известным археологом и направлялся в Кению для участия в проекте ЮНЕСКО. Кроме него в авиакатастрофе погибли семь граждан Италии.

Ранее сообщалось, что в Эфиопии всего через шесть минут после взлета разбился пассажирский Boeing компании Ethiopian Airlines, на борту которого находилось более 150 человек.