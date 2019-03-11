В Харькове из-за порыва трубы напор горячей воды убил 57-летнего коммунальщика

фото: иллюстрация из интернета В Харькове во время ликвидации аварии на теплосети прорвало тубу, и напор горячей воды пришелся на 57-летнего рабочего. Мужчина скончался в карете скорой помощи, сообщает пресс-служба полиции области.

Об этом сообщают 112-Украина со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент произошел 9 марта, на улице Садовой, где проводились ремонтные работы по ликвидации прорыва трубы.

«57-летний мужчина находился в тепловой камере вместе со своим напарником. Рассчитывая на то, что горячая вода в трубе была перекрыта, он начал проводить мероприятия по ее ремонту. Однако вода не была перекрыта и находилась под давлением. Трубу прорвало, и напор горячей воды пришелся на 57-летнего рабочего. Мужчина получил телесные повреждения», - рассказали правоохранители.

На место происшествия прибыла бригада скорой неотложной помощи, однако спасти мужчину не удалось - от полученных травм он скончался в карете скорой помощи.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Следствие продолжается.

Напомним, в январе в районе пересечения улиц Адмирала Макарова и Московской вечером 3 января прорвало сеть ПАО «Николаеская ТЭЦ», из-за чего 72 жилых дома и несколько учреждений остались без тепла.