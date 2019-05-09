В Запорожье похитили маленького мальчика и удерживают в посольстве Дании в Киеве – в конфликт вмешалось МИД Украины

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на факт удержания в посольстве Дании мальчика Даниила, насильно вывезенного из Запорожья и удерживаемого в дипучреждении.

О предпринятых мерах он сообщил на своей странице в Facebook.

Как утверждает мать ребенка, Анастасия Малапура, 2 мая ее бывший муж, гражданин Дании, с помощью неизвестных похитил у нее сына в момент, когда он гулял с бабушкой. При этом женщина была избита. В последствии выяснилось, что Даниил находится в диппредставительстве Дании в Киеве. По словам матери мальчика, она рассталась с экс-супругом и законно вернулась с ребенком в Украину. С вывозом сына за границу она категорически не согласна.

Климкин считает, что удержание ребенка в посольстве противоречит всем правилам и нормам.

Он обсудил эту историю с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном и попросил его, чтобы представительство «поступило по-человечески и позволило матери увидеть своего двухлетнего сына, а также допустило к ребенку медиков».

«Получил заверения, что дело должно сдвинуться с мертвой точки», — написал он.

Роман Свиридов

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