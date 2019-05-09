В России участник автопробега к 9 мая перепутал педали и въехал в толпу пешеходов

В Иркутской области (Россия) водитель-участник праздничного пробега ко Дню победы перепутал педали и на полном ходу врезался в толпу.

Об этом сообщает «InfoResist»

Авария произошла в российском поселке Мамоны. В результате наезда машины пострадали 5 человек.

Как объяснил инспекторам ГИБДД сам виновник аварии, он случайно поставил селектор в заднюю скорость и нажал газ, ударился в «Хонду». После чего «растерялся, переключил передачу и нажал на газ», и в результате наехал на людей.

Напомним, в США водитель перепутала педали и вылетела с седьмого этажа парковки.