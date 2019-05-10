В центре Николаева компания молодых людей перевернулась на «Mazda»

В Николаеве в ночь на пятницу, 10 мая, на проспекте Центральном перевернулась и задымилась «Mazda».
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Так, автомобиль двигался в сторону 3-й Слободской и, по неизвестным причинам, перевернулся. По словам очевидцев, один из пассажиров рассказал, что водитель не справился с управлением. В машине находились две девушки и два молодых человека.
Свидетель происшествия рассказал, что за рулём автомобиля был украинский пловец, чемпион и призер Летних Паралимпийских игр, мастер спорта Украины международного класса Богдан Гриненко.
Также очевидцы рассказали о том, что автомобиль наехал левым колесом на бордюр и перевернулся.
На место в течение минуты прибыло несколько экипажей полиции, а позднее одна карета скорой медицинской помощи и «пожарная». Молодых людей осмотрели, у одного из них были легкие повреждения на руке, остальные не пострадали.
Прибывшие патрульные перекрыли автомобилями движение по проспекту.
Ранее сообщалось, что в Николаеве перевернулся автомобиль охранной фирмы – очевидцы говорят, что из-за ям на дороге.