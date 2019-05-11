На Николаевщине женщина сжигала мусор и подожгла заброшенный дом

В пгт Кривое Озеро из-за неосторожного сжигания мусора загорелась крыша заброшенного дома.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
Звонок о пожаре на улице Спортивная жилого дома, который не эксплуатируется, поступил 10 мая в 15:24. На место прибыло дежурное отделение 18-й Государственной пожарно-спасательной части.
Выяснилось, что при сжигании мусора хозяйкой частного домовладения огонь перекинулся на камышовую крышу жилого дома и распространился на площадь 50 квадратных метров.
Пожарные локализовали пожар в 15:46 и ликвидировали в 16:52, не допустив ее распространения на большую площадь.
Напомним, как в николаевской многоэтажке возник пожар в захламленной мусором квартире и спасателям пришлось эвакуировать жильцов.