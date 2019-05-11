В Николаевскую инфекционную больницу попали пять человек – до этого больные ходили в одно кафе

В Николаеве пять человек госпитализировали в областную инфекционную больницу с подозрением на кишечную инфекцию после посещения одного и того же кафе.

Об этом говорится в сводке Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области за сутки с 10 по 11 мая.

Пятеро пострадавших с предварительным диагнозом «сальмонеллёз» госпитализировали в течение 8-10 мая. Все больные накануне посещали кафе «De Mar» по адресу проспект Богоявленский, 307.

В то же время на странице «de_mar_nikolaev» в соцсети Instagram была опубликована информация, что в кафе в среду, 8 мая, на отравление пищей пожаловались две девочки. После этого в кафе реши закрыть свое заведение и провести проверку, результаты которой обещали обнародовать в субботу.

Напомним, как в Индии из-за отравления алкоголем погибло около сотни человек.