Ночью в Николаеве «Lexus» врезался в электроопору и несколько раз перевернулся – водитель оказался пьян

В ночь с пятницы на субботу, 11 мая, в Корабельном районе Николаева произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля «Lexus».

Об это сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Николаевской области на странице ведомства в Facebook.

По улице Металлургов, недалеко от перекрестка с улицей Рыбная, водитель автомобиля «Lexus» не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой. В результате чего автомобиль несколько раз перевернулся. Водитель и другие участники дорожного движения не пострадали.

Патрульные, которые приехали по вызову о ДТП, заметили у 40-летнего водителя явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте водитель отказался, но согласился при этом пройти осмотр в медучреждении. Показатель теста на состояние алкогольного опьянения оказался положительным и составил 2,32 промилле (более чем в 10 раз выше допустимой нормы).

Инспекторы составили на водителя административные материалы по части 1 статьи 130 («Управление в состоянии опьянения») и по статье 124 («Создание ДТП») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, что ранее в Николаеве пьяная водитель врезалась в трамвайную остановку.