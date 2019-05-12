Террористы Исламского государства объявили о создании своей «провинции» в Индии

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Боевики террористической организации Исламское государство заявили о создании своей «провинции» на территории Индии в неспокойном регионе Кашмир.

Об этом сообщает информагентство «Reuters».

Агентство новостей джихадистов «Amaq» объявило, что «провинция» теперь называется Вилайят Хинд. Они утверждают, что убили несколько индийских военных в городе Амшипора.

Ранее на Ближнем Востоке сеть контролировала огромные территории, однако сейчас от нее остались разрозненные ячейки, которые действуют партизанскими методами.

Напомним, как в Тюмени российские спецслужбы провели антитеррористическую операцию и ликвидировали членов ИГИЛ

Тарас Леонтян

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