В Киеве столкнулись «Toyota» патрульных и «BMW» – пострадали три человека

В Киеве в ночь на субботу, 11 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции «Toyota Prius» и «BMW».

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

«В 00:39 по проспекту Победы, 12, водитель, управляя автомобилем BMW 528I, совершил столкновение со служебным автомобилем под управлением инспектора управления патрульной полиции. Автомобиль Toyota Prius получил механические повреждения», – говорится в сообщении.

В результате ДТП лейтенант полиции получил перелом руки. Его и пассажира – старшего лейтенанта полиции с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17. Кроме того, закрытую черепно-мозговую травму и (предварительно) перелом ноги получил и водитель «BMW». Сейчас он получает медицинскую помощь в этой же больнице.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, как в Киеве автомобиль с военнослужащими врезался в грузовик, погибли двое солдат.