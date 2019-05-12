В Киеве после конфликта с полицейскими мужчина впал в кому и умер – в ведомстве утверждают, что его не били, но видео с камер показать не могут

Скриншот видео В Днепровском районе Киева между полицейским и водителем авто произошел конфликт, в результате которого сотрудник полиции якобы ударил мужчину в грудь.

Об этом сообщает «Киев оперативный» в Facebook.

Инцидент произошел еще 9 мая. После удара мужчина впал в кому, а на следующий день умер.

«В районе ДВРЗ в результате непонятного конфликта полицейского и мужчины-водителя, правоохранитель ударил мужчину в область сердца (по словам потерпевшей стороны) и тот впал в клиническую кому. Нам стало известно, что 10.05.2019 мужчина умер, не приходя в сознание», - говорится в сообщении.

Позже «Киев оперативный» сообщил, что им удалось пообщаться с правоохранителями. Те отрицают тот факт, что полицейский ударил мужчину, что подтверждается записями с нагрудных камер, однако из-за того, что этот инцидент уже расследуется департаментом внутренней безопасности, видео показать не представляется возможным.

«Задержанный молодой человек управлял автомобилем, а когда его и всю компанию остановили копы - начали устраивать цирк и позвали отца. Отец вступился за сына и начал препятствовать патрульным. Но по их версии никакого удара не было, что подтверждает видео с боди-камеры патрульного и заключение врача. К сожалению, так как ДВБ открыло уголовное дело по этому поводу, ни видео, ни заключение врача показать нельзя», – пишет издание.

Напомним, что ранее в Киеве мужчина одним ударом убил сотрудника управления госохраны.