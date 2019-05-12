Во Львовской области «ВАЗ» выехал на «встречку» и врезался в «Mercedes» сотрудника СБУ – один человек погиб

Во Львовской области произошло ДТП, в котором пострадал сотрудник местного управления Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествие произошло в городе Новый Раздел. Автомобиль «ВАЗ», за рулем которого был 27-летний местный житель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Mercedes» под управлением сотрудника Службы безопасности.

В результате столкновения водитель «ВАЗ» погиб.

Территориальное управление Госбюро расследований начато досудебное расследование по статье 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения»).

Напомним, что в Южноукраинске 21 февраля 2018 года «Hyundai Elantra» выехал с дороги и врезался в теплосеть. В результате 27-летний пассажир от полученных травм скончался, водитель и второй пассажир получили травмы средней тяжести.

Позже суд наказал двумя годами условно водителя Херсонского управления СБУ, который повез сотрудников ведомства на автомобиле с летней резиной и попал в ДТП, в котором один из пассажиров погиб.