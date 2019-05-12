В Чили пассажирский автобус пытался избежать столкновения с грузовиком и перевернулся – есть погибшие

В субботу утром, 11 мая, в Чили перевернулся пассажирский автобус из-за чего погибли шесть человек.
Об этом сообщает «biobiochile.cl».
Как сообщается, водитель автобуса, чтобы избежать столкновения с грузовиком, совершил маневр, приведший к опрокидыванию транспортного средства.
По меньшей мере 53 человека получили ранения разной степени тяжести, у девяти из них серьезные травмы. Среди раненых также двое детей - 6 месяцев и 4 года. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.
Напомним, что в Одесской области на трассе в результате столкновения пассажирского автобуса и легковушки погибла женщина, еще 13 человек пострадали.