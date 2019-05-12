В Чили пассажирский автобус пытался избежать столкновения с грузовиком и перевернулся – есть погибшие

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В субботу утром, 11 мая, в Чили перевернулся пассажирский автобус из-за чего погибли шесть человек.

Об этом сообщает «biobiochile.cl».

Как сообщается, водитель автобуса, чтобы избежать столкновения с грузовиком, совершил маневр, приведший к опрокидыванию транспортного средства. 

Julia Davudenko

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