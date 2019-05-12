Утром в воскресенье, 12 мая, на проспекте Корабелов в Николаеве женщина упала в «маршрутке» и сломала ключицу.

Об этом сообщает интернет-издание «Новости-N».

«Маршрутка» №52 двигалась по проспекту Корабелов со стороны проспекта Богоявленского в направлении завода «Океан». Напротив магазина «Галактика» водитель притормозил, чтобы подобрать пассажира. Во время торможения стоявшая в салоне женщина упала, сильно ударившись о поручень. Прибывшая на место «скорая» отвезла пострадавшую в больницу. Врачи диагностировали у женщины перелом ключицы.

Пострадавшая рассказала полицейским, что она упала из-за того, что водитель слишком резко затормозил и она не смогла удержать равновесие. Водитель же утверждает, что тормозил плавно, как обычно, а почему женщин упала, он не знает.

Напомним, ранее жительница Николаева вместе со своим младенцем выпала из троллейбуса, когда он отъезжал от остановки.