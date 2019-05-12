Полиция Николаева разыскивает свидетелей аварий на парковке ТЦ «КИТ» и «Эпицентр», когда участники скрылись с места ДТП

В Николаеве полицейские разыскивают свидетелей дорожно-транспортных происшествий, которые произошли 6 и 7 мая.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Николаевской области.

Так, 6 мая, в 17:50, в городе Николаеве на улице Кузнецкая, возле дома № 42, на парковке ТЦ «КИТ», автомобиль «MERCEDES-BENZ CITAN» белого цвета, фрагмент номерного знака «ВТ», допустил столкновение с припаркованным автомобилем, после чего место совершения происшествия покинул.

7 мая, около 13:05, на улице Херсонское шоссе, 1, на парковке ТЦ «Эпицентр» автомобиль «BMW 735I» черного цвета, с номерным знаком ВЕ4326СА, допустил столкновение с припаркованным автомобилем «FORD FUSION», после чего место совершения происшествия покинул.

«В связи с этим отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые имеют какие-либо сведения о вышеуказанных дорожно-транспортных происшествиях или месте нахождения разыскиваемых транспортных средств, сообщить по телефонам: (063) 996 65-05, (063) 191-26-26, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Новозаводская, 1б/1, каб. 113», - говорится в сообщении.

Напомним, что николаевская полиция разыскивала свидетелей аварии в центре города, участник которой скрылся с места ДТП.