В селе на Николаевщине произошел пожар на летней кухне частного дома

Ночью в понедельник, 13 мая, в селе Арбузинка спасатели ликвидировали пожар летней кухни.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 3:39 по экстренному номеру «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по улице Учительской.

По указанному адресу направлен дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что огнем охвачена крыша летней кухни. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на расположенный рядом жилой дом. В 3:50 пожар площадью 8 квадратных метров локализован, в 03:55 - ликвидирован.

Причина пожара устанавливается. От ГСЧС работали одна единица техники и пять человек личного состава. Дополнительно привлекались сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что на Николаевщине спасатели дважды тушили пожары частных домов.