В Николаеве легковушка «догнала» остановившийся перед пешеходным переходом «Volkswagen»

В понедельник, 13 мая, в Николаеве на улице Троицкой напротив магазина «Велам» произошло ДТП с участием автомобилей «Volkswagen Transporter» и «Chevrolet Aveo».

На месте происшествия побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, оба автомобиля двигались по улице Троицкая со стороны улицы 2-я Набережная в сторону улицы Традиционная. Автомобиль «Volkswagen» остановился перед пешеходным переходом, а ехавший сзади «Chevrolet» не успел затормозить, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

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