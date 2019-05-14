Николаевские спасатели вытащили корову из шестиметрового колодца

В Николаеве утром 13 мая спасатели помогли вытащить корову из шестиметрового колодца.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Происшествие случилось в 7:40 на углу улиц Литовченко и 8-я Витовская в ​​Корабельном районе, корова упала в колодец с водой.

Для спасения животного к месту прибыло дежурное отделение спасателей. Сотрудники ГСЧС совместно с местными жителями с помощью пожарных рукавов вытащили корову из бетонной «ловушки» на поверхность. Животное не пострадало.

Напомним, что в Вознесенске спасатели вытащили собаку из трехметровой ямы.