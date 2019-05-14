Жители Николаевщины нашли на открытой территории миномётную мину и гранату РГД-5

На Николаевщине жители сёл нашли на открытой территории миномётную мину и гранату РГД-5.
Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
На отрытой территории села Николаевка Казанковского района женщина во время выпаса скота обнаружила минометную мину калибром 81 миллиметр.
В то же время в селе Новопавловка Баштанского района во время проведения земляных работ на территории частного домовладения мужчина нашел гранату РГД-5.
В понедельник, 13 мая, группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения уничтожила взрывоопасные предметы путём контролируемого подрыва.
Ранее сообщалось, что полиция и СБУ изъяли у николаевца пять гранат и 500 патронов – продолжаются поиски торговцев боеприпасами.